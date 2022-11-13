بعد مقتل 20 شخصا في حادث بمصر.. مفاجأة بخصوص سائق الحافلة

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خالص التعازي إلى أهالي المتوفين والمصابين في حادث انقلاب اتوبيس الركاب في ترعة المنصورية. الذي راح ضحيته 20 شخصا.

كما أضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد، أن عدد المتوفين حتى الآن يبلغ 20 شخصا. فيما بلغ عدد الإصابات 6 حالات تم خروج حالتين منهم بعد تلقي العلاج.

ومن خلال أقوال المصابين، كشف أيمن مختار أن السيارة كان بها 29 شخص وكان السائق يتحدث في الهاتف المحمول. وحذره الركاب من وجود سيارة أمامه وقام سريعا بالقفز من السيارة لتنحرف السيارة سريعا إلى ترعة المنصورية.

في حين، استطرد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن سائق حافلة الركاب الذي سقط في ترعة المنصورية تم إجراء تحليل مخدرات له. وتم اكتشاف تعاطيه المخدرات. مؤكدا أن الطريق الذي كانت تسير عليه الحافلة أكثر من ممتاز ولا يوجد به أي مشاكل. قائلا: طريق المنصورة برئ من الحادث المروع والسائق المخطئ.

ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرين بحادث انقلاب حافلة في ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة ميت غمر، نتيجة التخطى الخاطئ واختلال عجلة القيادة.

وإثر تلقي بلاغ، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لعين المكان. وبالفحص تبين سقوط حافلة صغيرة الحجم في ترعة الرياح التوفيقي، أمام محطة صرف أجا.