بعد مقطع فيديو على ” أنستغرام”.. ” أحلام عموري” في مواجهة مع ضرتّها في قضية جديدة

من المرتقب أن تمثل المتهمة “ع.فتيحة هاجر” المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” أحلام عمّوري” المتواجدة تحت نظام الرقابة القضائية أمام محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بدار البيضاء، غدا الأربعاء، في قضية جديدة أحالها قاضي التحقيق، تحمل في طياتها وقائع مثيرة ارتبطت بتهم ثقيلة وخطيرة في ان واحد، باعتبار أن الجريمة المرتكبة تمّت على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل ” أحلام عموري” ممنوعة من السفر إلى الخارج، وتحديدا بدولة الإمارات العربية محلّ إقامتها، لالتزامها بالحضور أمام مكتب قاضي التحقيق أسبوعيا، بعد حجز جواز سفرها الشخصي بتاريخ حيث 15-04-2025 .

وفي قضية الحال، ستواجه المتهمة “أحلام عموري ” ذات 35 سنة، وبعد سلسلة متابعات قضائية لها أمام محكمة الحراش ومحكمة الشراقة خلال الأسابيع المنصرمة فقط، تهما بطابع جزائي تتعلق بجنح تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، الاحتفاظ و وضع في متناول الجمهور تسجيلات متحصل عليها بصفة غير شرعية ، نشر وترويج أخبار كاذبة و مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام و وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ، طبقا لنص المواد 196 مكرر ف 1 ، 303 مكرر ف 1 ، 303 مكرر 1 ف 1 و 96 من قانون العقوبات والمادة 260 ف 1 - 261 ف 1 – 265 من قانون الاجراءات الجزائية.

هذه التهم طالت المتهمة المسمّاة ” أحلام عموري”، في أعقاب شكوى قيّدتها الضحية ضرّتها من سنة 2021 المسماة ” أ.سارة”، بعدما قامت هذه الأخيرة بتهديد الأولى خلال شهر ماي 2023، عبر مقطع فيديو بخاصية “البث المباشر” على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا في حسابها الشخصي ” تيكتوك” الذي يتابعه 35 ألف مشاهد، متزعمة أن لها معارف ونفوذ بمحكمة حسين داي، في حال الإقتراب منها بغرض أذيتها مخاطبة إياها “وكيل الجمهورية تع حسين داي يفهمك، سيي تخلطي فيا تشوفي لكتاف تع الصح”، وهو الفيديو الذي رصدته فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الجزائر بتاريخ 08 افریل 2025 .

” إستدعاء أطراف القضية للتحقيق”

وفي إطار التحقيق استدعت الشرطة القضائية ضرّة ” أحلام عموري” المسماة “ا.سارة”، ومواجهتها بمقطع الفيديو محل التحقيق، لتصرح انه سبق لها وان تحدثت عن طريق تقنية البث المباشر خلال شهر ماي 2023 عبر حسابها الالكتروني بالتيكتوك ” في بث مباشر مدته تقارب 30 دقيقة ومن بين العبارات المذكورة في مقطع الفيديو : ” وكيل الجمهورية تع حسين داي ينعتلك ..سيي تخلطي فيا تشوفي الكتاف تع الصح، ووجهتها للمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي “ع.فتيحة هاجر” المكناة “احلام عموري “.

وذكرت المعنية أن العبارات التهديدية جاءت نتيجة خلافات عائلية بينهما الا ان هذه الاخيرة ” أحلام” قامت بأخذ لقطة الشاشة من هذا البث واحدثت تعديلات بوضع عبارات عليه تتمثل في ” ضرة احلام عموري راحت عليك ، طغات سارة تصرح أن وكيل الجمهورية تع حسين داي في كتافها وتقول لاحلام عموري راه راح يوريلك”، مضيفة أنه قد تمّ فتح تحقيق قضائي على مستوى وصدر ضدها حكم قضى بإدانتها بغرامة قدرها 250000ج وتعويض ضحيتها ” أحلام عمري” بغرامة مالية قدرها 100 ألأف دج.

واضافت ” سارة ” لرجال الشرطة أن مقطع الفيديو المذكور تم اعادة نشره مؤخرا على الصفحة الالكترونية عبر موقع الانستغرام الخاص بالمسماة ” “عموري فتيحة هاجر” الحاملة لتسمية boomdz_com ، مشيرة أن لا علاقة لها بوكيل جمهورية حسين داي ولا تعرفه وذكرته على أساس انه الحاكم بينهما .

” تصريحات أحلام عموري..؟؟ ”

واستكمالا إجراءات التحقيق تم استدعاء المتهمة في قضية الحال “عموري فتيحة هاجر” لتعترف بأنها صاحبة الصفحة الالكترونية عبر موقع الانستغرام الحاملة لتسمية boomdz_com منذ سنة 2022 این قامت بيعها لشخص لا تعرفه مضيفة أنها قدمت شكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي فيما سبق ضد ضرتها “أ.سارة” بخصوص مقطع فيديو هددتها من خلاله ، معترفة المعنية أنها قامت بإجراء تعديل بسيط عليه بخصوص حذف عبارات لا تهمها وترك العبارة المذكورة فقط

” ماذا عثرت الشرطة في هاتف أحلام عموري..؟”

وفي إطار التحقيق وبعد جز هاتف المتهمة ” أحلام عموري” لأجل إجراء تفتيش الكتروني على حسابها “أنستغرام” المعنون باسم ”

boomdz_com، تم معاينة مقطع فيديو تم نشره من طرف مسيّر الحساب المذكور، بعدما أنكرت حيازته له متزعمة أنها باعته لشخص لا تعرفه، ثم اعترفت بحيازتها للحساب وقيامها بتعديل البث بالتركيز على لقطة واخدة منه مع وضع عبارات عليه تتمثل في ” ضرة أحلام عموري راحت عليك ، طغات سارة لعدواري تصرح ان وكيل الجمهورية تع حسين داي في كتافها وتقول لاحلام عموري راه راح يورّيلك”.

وتكملة للتحقيق المفتوح تم استدعاء الضحية ” سارة. أ” لتصرح أن ضرتها ” أحلام عموري” قامت بإعادة نشر فيديو قامت هي بنشره خلال شهر ماي 2023 والذي تضمن عارات ” وكيل الجمهورية تع حسين داي يوريلك، سيي تخلطي فيا تشوفي الكتاف نتع الصح”، مع قيام المتهمة بإحداث تغييرات على الفيديو بإضافة عبارة ” ضرة أحلام عمري راحت عليك، طغات سارة لعدواري تصرّح أن وكيل الجمهورية في كتافها وتقول لأحلام عموري راح يورّيلك” بالإضافة إلى أضافة عبارة ” تصريحات خطيرة زعم راها تقول وكيل الجمهورية معرفتها والا فاميلتها أنا مافهمتش منين جابت الجرأة واعرة يا جدك، أنا خفت منها..”، وعبارة أخرى ” سارة العدواري تتكلم عن العلاقة الزوجية بطريقة بشعة بلا حشمة بنت العز والشرف” ، بالإضافة إلى ” شوهتي صورة الهدالو النزيهة بعملتك الشنيعة ستحاسبين عليها في الساعات القادمة ان شاء الله” ، وتم هذا على حساب أنستغرام تقول الضحية ” سارة” .

ومن المرتقب أن تكشف جلسة المحاكمة وقائع أخرى، عن المتهمة ” أحلام عموري” وضرّتها التي انتقلت خلافاتها الشخصية من الواقع إلى المواقع.