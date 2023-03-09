بعد مناوشات بينهما.. تلميذ يقتل زميله بمتوسطة بشير ساعد في سطيف

إهتزت مدينة تاشودة بولاية سطف صبيحة اليوم الخميس على وقع جريمة شنعاء قتل راح ضحيتها تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط على يد زميله في المؤسسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن التلميذ يبلغ من العمر 14 سنة. قتل على يد زميل له بمتوسطة بشير ساعد ببلدية تاشودة. حيث كان يدرس معه في النفس الطور.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، فإن الجاني تم شطبه من مقاعد الدراسة قبل 10 ايام بسبب سلوكه السيئ الذي لا يتماشى مع ادبيات المؤسسة التربوية. ليتفاجئ الجميع باقدام الجاني على طعن الضحية على المستوى القلب بواسطة سلاح أبيض متمثل في خنجر خارج أسوار متوسطة بشير سعد. ليتم بعد ذلك تدخل بعض المواطنين لتحويله على جناح السرعة الى مدينة العلمة بمستشفى صروب الخثير ليلفظ انفاسه الأخيرة .

كما تجدر الاشارة ان هاته المؤسسة تعاني من إكتضاض شديد. أين وصل عدد المتمدرسين 826 تلميذ. وهي المتوسطة الوحيدة على مستوى البلدية. والتي تحيط بيها العديد من الآفات الاجتماعية المعروفة عند فىة المراهقين.