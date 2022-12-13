بعد منعه المحرمات.. مطعم حلال جزائري مهدد بالإغلاق في فرنسا

تعيش كل من سيرين وحكيم لحظات عصيبة، بعد أن فقدا العديد من الزبائن في مطعهم الكائن بالعاصمة الفرنسية باريس. نتيجة منعهم المشروبات الكحولية والطبخ بالمحرمات.

سيرين وحكيم اللتين تابعا التدريب في تقديم الطعام في باليرمو وميلانو. وهذا للتخصص في المطبخ الإيطالي. ويقدمون أشهى أطباقهم للفرنسيين.

وبعد إنهاء تدريبهما في إيطاليا، توجه الجزائريان إلى باريس لافتتاح محلهما الخاص.

إلى جانب التخصصات المختلفة لهذا المطعم، قررت سيرين وحكيم منع المشروبات الكحولية من قوائم طعامهما. لاتباع مبادئ الإسلام، حيث انتهى الأمر بهذين الشقيقين الجزائريين إلى فقدان عملائهم.

من الواضح أن الأطباق اللذيذة التي يقدمها هذا المطعم لا تكفي لتحمل الرهان المحفوف بالمخاطر الذي أطلقه هذان الشيفان الجزائريان.

ولدعم مشروع حلال، تم إطلاق شريط فيديو يوم 8 ديسمبر. والذي نشره حساب الانستغرام الفرنسي “onmangequoi” يدعو مستخدمي الإنترنت لمنح المطعم فرصة.

كما يشير الفيديو المعني إلى أنه على الرغم من جودة الوجبات المقدمة في هذه المؤسسة. فإن عدم وجود المشروبات الكحولية يضر بأعمال الجزائريين ويدفع العملاء إلى الفرار من هذا المطعم.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو هذا الفيديو مستخدمي الإنترنت إلى تعزيز قوة سيرين والحكيم حتى لا يغلقا محلهما.

وشهد هذا النداء تدفقا ودعما من المغتربين، والعديد من الفرنسيين، الذين أعربوا عن دعمهم للجزائريين.

كما يحاول مستخدمو الإنترنت الآخرون الحصول على عنوان لمحل سيرين والحكيم. وهذا، من أجل تجربة تذوق أطباقهم، وأيضًا لدعوة أصدقائهم لفعل الشيء نفسه.