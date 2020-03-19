بعد منع التجمعات بسبب كورونا.. هكذا سيتقاضى المتقاعدون معاشاتهم

أعلن وزير البريد والمواصلات، ابراهيم بومزار، عن إجراء استثنائي لفائدة المتقاعدين، لتقاضي معاشاتهم دون التنقل إلى مراكز البريد.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، أن مصالحه ستقوم بطرح وثيقة عبر الموقع الإلكتروني، تمكن المتقاعد الراغب في سحب معاشه من إمضاء توكيل، لأحد معارفه، قصد تقاضي معاشه بدلا عنه.

وحسب بومزار، يتم ذلك من خلال تحميل الوثيقة، وكتابة معلومات الراغب في سحب أمواله مع توقيعه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الحساب البريدي.

وأكد وزير القطاع أن المعاشات ستصب في الحسابات البريدية لمستحقيها في وقتها المحدد.