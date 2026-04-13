بعد مهاجمتها لاختيارها الجزائر.. جنى العروي تتخذ قرارا حاسما

تعرضّت لاعبة الجمباز “الفرانكو - جزائرية”، جنى العروي، لحملة انتقادات شرسة، بعد 48 ساعة فقط عن إعلانها تغيير جنسيتها الرياضة، تمهيدا لتمثيل الجزائر مستقبلا.

وقررت صاحبة الـ 21 ربيعا، حسب بيان نشرته عبر حسابها على إنستغرام، التحرك من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي طالتها، بمجرد قرار ترك فرنسا من أجل تمثيل الجزائر.

وأوضحت جنى العروي، أنها واجهت جملة من الرسائل والمنشورات والتعليقات المسيئة عبر مختلف وسائل التوالي الاجتماعي، بل وحتى التهديدات.

مشيرة إلى أن الرسائل التي وصلتها تجاوزت إطار النقد الرياضي لتتحول إلى إهانات ذات طابع “جنسي وعنصري.”

كما أكدت أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة في مجتمع رياضي، وتهين القيم الأساسية للرياضة وأصولها.

وأمام المعطيات الحالية، أشارت لاعبة المنتخب الجزائري لـ”الجمباز” الجديدة، عبر محاميها الخاص، أنها قررت ملاحقة كل من نشر أو شارك في هذه الأفعال قضائيًا.

كما أوضح محامي الرياضية جنى العروي، أنها ترى في تمثيل الجزائر قرارا شخصيا اتخذته بكامل إرادتها، وأنها تتحمل تبعاته بالكامل، وأنه يخص مسيرتها المهنية وحدها.