بعد مهاجمتها له.. هكذا رد بيكيه على أغنية شاكيرا 

رد نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، على أغنية النجمة الكولومبية شاكيرا “آوت أوف يور ليغ” والتي هاجمته فيها معتبرة أنه لم يكن لائقا بها.

وحملت كلمات الأغنية الجديدة لشاكيرا: “أنت الآن مع التي تليق بك. تركتني كجارة مع والدتك. والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيراري بتوينغو. استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوي امرأتين شابتين بعمر الـ22”.

ورد بيكيه على كلمات شاكيرا، بإعلانه عن اتفاقه مع علامة “كاسيو” لرعاية مسابقة “دوري الملوك” في كرة القدم. حيث يتبارى 12 فريقاً من 7 لاعبين في نهائيات من تنظيم اللاعب الاسباني.

وقال: “كاسيو أرسلت لنا ساعات. لقد توصلنا إلى اتفاقية رعاية مع كاسيو. أبرم King’s League اتفاقاً مع كاسيو”.

يُذكر أن شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أعلنا في جوان الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين.