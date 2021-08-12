بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يحضر لمفاجئة جديد من العيار الثقيل

تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإتمام صفقة جديدة، والتي من المنتظر أن تكون مفاجأة من العيار الثقيل، على غرار استقدامها للنجم ليونيل ميسي.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، يضع النادي الباريسي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن أبرز اهتماماته، بهدف التعاقد معه لتدعيم تشكيلة الفريق.

ويأتي هذا المسعى من مسؤولي النادي الفرنسي، بهدف تعويض الرحيل المرتقب لنجمها كيليان مبابي، الصيف المقبل، نحو ريال مدريد.

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو، مع ناديه جوفنتوس الايطالي سينتهي الصيف المقبل، أين سيكون حرا من أي ارتباط.