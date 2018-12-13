بعد ميسي وبوغبا.. فيغولي يزور أشهر طباخ في العالم

زار سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري لفريق غلطة سراي التركي “سفيان فيغولي” الطباخ التركي الشهير برشة الملح “نصرت غوكشيه”.

وإلتقط “سوسو” صورة تذكارية مع الطباخ التركي الشهير الذي صنع الحدث في السنوات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة رشه للملح.

ورافق نجم الخضر خلال زيارته كل من زوجته وكذا ولديه اللذين خطفا أنظار “نصرت” ماجعله يلتقط لهم صورا وهم بصدد الرقص فوق الطاولة.

وكان النجمين ليونيل ميسي وبول بوغبا قد زارا منذ أسابيع الطباخ التركي الشهير بمطعمه في مدبنة دبي الإماراتية.