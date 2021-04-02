بعد مُشاركته ضد بوتسوانا.. غوارديولا يكشف نتيجة فحص كورونا لمحرز

كشف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” اليوم الجمعة عن نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها عناصر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي.

التقني الكاتلوني قال في ندوة صُحفية تسبق مواجهة السيتيزنس ضد ليستر سيتي المُقررة غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

“سنرى اليوم كيف سيعود اللاعبون. كل يوم هو وضع جديد. نتائج اختبارات كورونا سلبية لكل اللاعبين، سنحاول الاستعداد للمباراة”.

يُذكر أن السيتي منع محرز من السفر مع الخضر الى زامبيا وأجبر بلماضي على إشراكه ضد بوتسوانا فقط بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.