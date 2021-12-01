بعد نبذه شارات القيادة التي تدعّم المثلية.. أبو تريكة يتلقى تهديدات بالجملة

واجه نجم الكرة المصرية سابقا محمد أبو تريكة عدد من التهجّمات الخطيرة من قبل مختلف وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية. كما وصلت إلى درجة المطالبة بطرده من القناة التي يعمل بها.

وكان أبو تريكة قد شرح موضوع شارات القيادة للاعبين التي أقرتها عدد من الأندية خاصة في بريطانيا. كما دعا المسؤولين عن القناة العامل بها “بي ان سبورت” بتفادي القيام بوضع استديوهات تخص المباريات التي تدعم الشذوذ.

كما قال أن الظاهرة طالت حتى بيته عندما كان يشاهد إحدى مباريات “البريمرليغ” وسألته إبنته الصغيرة عن ما هي الشارة التي تحمل ألوان قوس قزح.

وطالب النجم المصري المعروف على علاقته الوطيدة بتعاليم الدين الحنيف بعدم بث بعض المباريات التي تحث على ذلك.

وحثّ أبو تريكة دون حرج عبر استوديو القناة القطرية عن ضرورة مكافحة الظاهرة التي اصبحت تتوغّل بطريقة رهيبة.

أبو تريكة يطالب اللاعبين المسلمين بمقاطعة الدوري الإنجليزي!

كما طالب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة اللاعبين المسلمين بمقاطعة الجولتين المقبلتين من منافسة الدوري الإنجليزي والتي ستكون لدعم المثليين.

وتحدث أبو تريكة عن موضوع دعم المثليين على هامش تحليله لمباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على قناة بين سبورت قائلا:

” أريد التحدث في موضوع مهم، بما أننا في الجولتين المسماة.. “، في إشارة إلى الجولتين الـ13 و14 التي أطلق عليها البريميرليغ “جولات دعم المثليين”.

وأشار أبو تريكة إلى موقف محرج تعرض له أثناء مشاهدة مباراة السبت بين برايتون وليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بسؤال عفوي من ابنته عن الألوان المختلفة في المباراة.

وأضاف أبو تريكة: “يجب أن يكون هناك تعليم للشباب الذي يشاهد أقوى دوري في العالم، ولكن توجد به ظواهر لا تناسب العقيدة الخاصة بنا وديننا، أكبر عقوبة حدثت في التاريخ وذكرها القرآن (قوم لوط)”.

وأشار مستعينا بنص قرآني: “فخسفنا به وبداره الأرض”، (سورة القصص). وأكمل: “في بداية الأمر كان يقولون إن هذه الظاهرة لا يجب الحديث عنها، ولكن الآن الأمر أصبح منتشرا، في ظل وجود تلك الظاهرة”.

وأضاف: “صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”

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