بعد نجاتها من الموت في إنفجار بيروت.. نادين نجيم تقرر الهجرة من لبنان

أعلنت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن قرارها الذي سيحزن عدد كبير من محبيها، وهو الهجرة من بلدها لبنان.

ويأتي هذا القرار، بعد أن نجت نادين نجيم بأعجوبة من الموت بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وغردت النجمة اللبنانية على صفحتها بتويتر قائلة: ” من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً”.

وتعرضت الفنانة اللبنانية للإصابة جراء تضرر منزلها من الإنفجار المهول الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وخلف وفاة اكثر من 150 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين.

وتتواجد نادين نسيب نجيم في احدى مستشفيات العاصمة بيروت، وخضعت لعمليتين جراحيتين استغرقت الأولى 6 ساعات.

وحسب موقع مجلة سيدتي، خضعت نادين نجيم لعملية جراحية في أنفها بعد اكتشاف كسور فيه، وانتهت العملية ظهر أمس الجمعة، وهي بصحة جيدة.