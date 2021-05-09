بعد نجاحه الباهر.. الإعداد لجزء ثاني من مسلسل “على صفيح ساخن”

كشف موقع “الفن”، عن الإعداد لجزء ثاني من المسلسل السوري “على صفيح ساخن“، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وقررت الشركة المنتجة للمسلسل إنجاز جزء ثاني من العمل على أن يكون جاهزاً ليعرض في الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويشارك في بطولة المسلسل، الممثلة الجزائرية المتألقة أمل بوشوشة، إلى جانب عمالقة الدراما السورية.

ومن بين نجوم المسلسل، سلوم حداد، وباسم ياخور، وعبد المنعم عمايري، ونظلي الرواس.

بالإضافة إلى سمر سامي، وميلاد يوسف، ويامن الحجلي، وعبد الفتاح المزين وسارة الطويل.