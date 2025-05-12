بعد نجاحه بوهران.. توسيع مشروع العنونة لـ4 ولايات

ستشرع اللجنة الوطنية للعنونة، في مرحلة تعميم هذا المشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 11 ماي إلى غاية 3 جويلية على مستوى 4 ولايات.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيتم توسيع مشروع العنونة، على مستوى 4 ولايات جديدة وهي البويرة، سيدي بلعباس، قسنطينة وورقلة، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي الولايات.

ويأتي هذا، في إطار تعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة، واستكمالا لنجاح المرحلة التجريبية للمشروع على مستوى ولاية وهران. التي أسفرت عن إنتاج أكثر من 250.000 عنوان رسمي وموحد قابل للتحديد الجيو-مكاني.

وقصد ضمان مرافقة الولايات الأربع المشار إليها، لإنجاح هذا المشروع، تقرّر إجراء ورشات تكوينية لفائدة المكلفين بمتابعة ملف العنونة على مستوى هذه الولايات. وذلك قصد عرض منهجية العمل والخطوات الواجب إتباعها لتسهيل عمل الأعوان المكلفين بهذه العملية.

ويأتي تعميم هذا المشروع، في إطار المساهمة في تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية. وكونه يعتبر أداة فعالة في التسيير الذكي للمدن، من خلال دورها كمرجع في إتخاذ القرارات العمومية.

كما يشكل المرجع الوطني للعنونة معرف جغرافي رئيسي، يتم إستخدامه لصياغة قواعد بيانات شاملة حول جميع الإمكانات الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع، بما يتماشى وخصوصيات كل إقليم. وذلك عبر استخدام لوحات القيادة وتطبيقات آلية لتحديد المواقع الجغرافية.