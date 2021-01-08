بعد نجاح “أرطغرل”.. تركيا تقرر إنتاج مسلسل تاريخي جديد “تورك لالا”

قررت تركيا التحضير لإنتاج مسلسل تاريخي جديد يحمل عنوان “تورك لالا”، بعد النجاح الكبير للمسلسل التاريخي “أرطغرل”.

وأفاد بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الباكستانية، أن المسلسل يتناول دور المسلمين في شبه القارة الهندية إبان حروب البلقان.

كما أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تحدث مع وفد تركي حول تنفيذ مشروع مسلسل تاريخي مشترك باسم “تورك لالا”.

يذكر أن كلمة “تورك لا لا” تعني “الأخ التركي الكبير” والتي كانت تطلق على “عبد الرحمن بيشاويري”.

ويعتبر عبد الرحمن بيشاويري ضمن طاقم أول المراسلين في وكالة الأناضول، وشغل منصب أول سفير تركي في كابول.

وأشار خان، أن فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارة الهندية التي تعتبر عصرا ذهبيا في المنطقة.