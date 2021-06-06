بعد نجاح عملية “زرع الأنف”.. حورية فرغلي تعود للساحة بهذا العمل

عادت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، إلى الساحة الفنية، بعد نجاح جراحة “زرع الأنف” واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية.وتستكمل فرغلي، حسب موقع مجلة “سيدتي”، تصوير مشاهدها، في فيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي توقف تصويره منذ فترة بسبب مرض فرغلي.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة، بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة. ويتوصلا لشخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

ويشارك في فيلم “براءة ريا وسكينة”، الفنانة حورية فرغلي، ومنة فضالي وأحمد منير وأشرف مصيلحي ومحسن منصور وأشرف طلبة.وكتب قصة وسيناريو وحوار الفيلم، أحمد عاشور، وأخرجه عبد القادر الأطرش.

هذا وكانت الفنانة، قد أجرت 4 عمليات جراحية على أنفها، في أمريكا، وتمكنت من استعادة حاستي الشم والتذوق.وعبرت الفنانة، عن فرحتها الكبيرة، بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف بأمريكا.ونشرت فرغلي صورة حديثة لها على صفحتها بفايسبوك وكتبت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.وظهر أنف الممثلة المصرية في الصورة، كما كان قبل إجراء أي عمليات.