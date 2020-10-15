بعد نجاح مهمته في ليبيا.. عودة الفريق التقني التابع لسونلغاز

عاد الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز، اليوم الخميس، الى الجزائر بعد نجاحه في المهمة التي اوكلت لهم في ليبيا.

وتتمثل المهمة في تقديم مساعدات تقنية وصيانة الوحدة الأول بمحطة الكهرباء الخمس المستعجل في ليبيا.

وكان في استقبال الفريق التقني، المتكون من 13 شخصا، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أصدر تعليمات لإرسال فريق إلى ليبيا.

وجاءت المبادرة، بعد أن تلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.

وطلب سراج من رئيس الجمهورية، مساعدة عاجلة لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس.