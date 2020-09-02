بعد نسب تصريحات مغلوطة لها.. الزهوانية تهدد باللجوء إلى المحاكم

ردت الشابة الزهوانية على الذين نسبوا إليها تصريحات لم تدلي بها مؤكدة أنها كفنانة، ليس لها أي علاقة بذلك الكلام.

وقالت الفنانة، في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”: “سآخذ حقي من الذين نسبوا إلي هذه التصريحات من المحاكم”.

مصيفة: “أنا عالقة بباريس منذ أكثر من 3 أشهر، وقلقة لأنني غير متعودة على البقاء هنا طول هذه المدة”.

تجدر الإشارة إلى أن رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نسبوا تصريحات إلى الشابة الزهوانية، تتعلق بإن منع صلاة الجمعة يجوز شرعا.

وتلقت الشابة الزهوانية، هجومات كبيرة من روادى مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تلك التصريحات.