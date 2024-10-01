بعد نشر قناة “النهار” الفيديو .. درك العاصمة يوقف صاحب المركبة والقاضي يودعه الحبس

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أمس الإثنين بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت صاحب المركبة. الذي ارتكب مناورات خطيرة وهو يقود شاحنته الصغيرة من نوع ” هاربين” على الطريق السريع شرق غرب.

وتم توقيف المتهم وتقديمه أمام الجهات القضائية، بعد انتشار مقطع لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. تجاوب معه رواد المواقع بشمل سلبي بسبب الرعونة التي ظهر عليها المتهم وهو يقود مركبته بشكل غريب.

وتمكن رجال الدرك الوطني بالعاصمة، من تحديد هوية المتهم، في ظرف قياسي، بعد استغلال فيديو نشرته قناة “النهار” على موقع ” تيكتوك” قبل يومين. أين أشارت في أسفل الفيديو أن صاحب المركبة

وعلى الرغم من الحوادث الرهيبة التي تسجلها الطرقات، إلا أنه لم يكترث وراح يقود مركبته بطريقة مستفزة وخطيرة جدا. أثارت استهجان المواطنين.

وظهر المتهم في الفيديو الذي نشرته قناة “النهار”، يسير بشاحنة من نوع ” هاربين”، يميناً وشمالاً. باتجاه الطريق السريع شرق غرب ضاحية المطار إقليم الدار البيضاء.

وتم استغلال الفيديو في إطار التحقيق فور تداول مقطع الفيديو وتجاوب المواطنين معه، بتعليقات سلبية كلها صبت بضرورة وضع حد لتصرفات سائق المركبة.

وتوصل المحققون إلى الهوية الكاملة للمتهم انطلاقا من الرقم التسلسلي للشاحنة، ثم استغلال كاميرات المراقبة المنصبة بالطريق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

ولدى تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، تم إحالته على قاضي الجنح للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. بعد متابعته بجنحة تعريض حياة الغير للخطر.

المتهم يعترف..

واعترف المتهم بما اقترفته يداه، معلقا بأنه لديه هواية اللعب بالمركبات منذ الصغر، وما فعله كان بداعي اللهو فقط.

وعلق رئيس الجلسة على تصريحات المتهم، قائلا :” قيادتك المركبة بذلك الشكل الخطير يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أيعقل أن تلعب في طريق يستعمله عشرات السائقين. ألم تفكر في تلك اللحظة حجم الخطورة التي كدت أن تُلحقها بغيرك..؟”

من جهته وكيل الجمهورية التمس في طلباته أمرا بوضع المتهم بسجن الحراش. وهو ما قرره القاضي رافضا الإفراج عن المتهم بعد طلبات الدفاع وتقديم كل الضمانات، ليمثل للمحاكمة وفقا للاستدعاء المباشر.

وتم إيداع المتهم الحبس بالجلسة، مع تأجيل محاكمته إلى تاريخ 7 أكتوبر الجاري.