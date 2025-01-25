بعد نقلهما للمستشفى.. الكشف عن الوضع الصحي للثنائي كداد و فراحي

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، عن غياب مدافع الفريق، شعيب كداد، لمدة أسبوع، بسبب إصطدامه مع حارس أتلتيك بارادو، فراحي مختار.

في مواجهة اليوم السبت، التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار الجولة 12 المتأخرة من الرابطة المحترفة.

وهو الأمر الذي إستدعى نقل الثنائي إلى المستشفى على جناح السرعة.

وأوضح بيان إدارة “السياربي”، أن الفحوصات التي أجراها اللاعب كداد، عن طريق الأشعة السينية، أكد على سلامة اللاعب.

وتم وضع غرز جراحية على مستوى حاجبه الأيسر، مادفع الطاقم الطبي لمنح اللاعب مدة راحة قدرها أسبوع على الأكثر، بعدها يعود لأجواء التدريبات.

ومن جهتها إدارة نادي أتلتيك بارادو، كشفت أنه تم نقل الحارس، فراحي مختار، إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم و بقى لمدة خمسة ساعات تحت الرقابة الطبية. إلى ان تحسنت حالته و سمح له الأطباء بمغادرة المستشفى.

كما تمنت إدارة نادي بارادو، الشفاء العاجل لحارسها، فراحي مختار، و لمدافع شباب بلوزداد كداد شعيب و العودة السريعة الى الملاعب.