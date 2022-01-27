بعد نكسة الكان.. بونجاح يعود لتدريبات السد !

عرفت تدريبات فريق السد القطري، أمسية اليوم الخميس، عودة النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

وذلك بعدما أنهى مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

واستأنف السد تدريباته، اليوم، على الملعب الفرعي بالنادي، تحسبا لمواجهة الوكرة المقررة يوم الإثنين عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، والتي امتدت لنحو 4 أيام.

وكان بونجاح قد ودع رفقة الخضر المنافسة القارية من الدور الأول بعد تعادل وهزيمتين.