بعد نكسة المونديال.. نيمار يعود لتدريبات البياسجي
بقلم حواز عبد النور
عاد اليوم الخميس النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لتدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذلك بعد مُشاركته المُخيبة رفقة مُنتخب البرازيل في منافسة كأس العالم قطر 2022 بخروجه من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا.
ورافق، نيمار، خلال وصوله لمركز تدريبات البياسجي مواطنه المدافع المحوري، ماركينيوس.
ويُذكر أن الثنائي حصل على اجازة امتدت لعشرة أيام بعد مباراة كرواتيا التي كانت يوم 09 ديسمبر الماضي.
🎥 شاهد | عودة 🇧🇷 نيمار وماركينيوس إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 22, 2022
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