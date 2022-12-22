بعد نكسة المونديال.. نيمار يعود لتدريبات البياسجي

عاد اليوم الخميس النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لتدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذلك بعد مُشاركته المُخيبة رفقة مُنتخب البرازيل في منافسة كأس العالم قطر 2022 بخروجه من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا.

ورافق، نيمار، خلال وصوله لمركز تدريبات البياسجي مواطنه المدافع المحوري، ماركينيوس.

ويُذكر أن الثنائي حصل على اجازة امتدت لعشرة أيام بعد مباراة كرواتيا التي كانت يوم 09 ديسمبر الماضي.