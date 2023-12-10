بعد هاتريك بونجاح.. عمورة يبصم على هدفين ويريح بلماضي قبل الكان

عاد الدولي الجزائري محمد امين عمورة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف في مباراة ناديه سانت جيلواز أمام شارل لوروا.

وبصم عمورة على ثنائية مع ناديه، حيث سجل الأول فقي الدقيقة 15 من الشوط الأول ليضيف الثاني في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 17 من الدوري البلجيكي.

وأراح المهاجم عمورة الناخب الوطني جمال بلماضي كثيرا بالهدفين الذي سجلهما اليوم الأحد، قبل الموعد الهام الذي ينتظره و ينتظر الناخب الوطني جمال بلماضي في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وبعدما كان هجوم الخضر يعاني من الجانب الهجومي في وقت سابق، حان الوقت بالنسبة لبلماضي في التفكير في جوانب أخر، سيما وأن الماهجم الأخر في كتيبته بغددا بونجاح بصم سابقا على هاتريك رفقة السد في الدوري القطري.

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