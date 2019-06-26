بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة

وجه الفنان الفلسطيني الشاب، “محمد عساف”، رسالة خاصة، للمغنية المغربية، “دنيا بطمة”، بعد الجدل الكبير، الذي أثاره خلاف الفنانين منذ سنوات، دون معرفة الأسباب.

وكشف الفنان الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي قبل فعاليات حفله الغنائي، في مهرجان موازين المغربي،حقيقة خلافه مع بطمة.

حيث أكد الفنان، أن “دنيا بطمة” تهاجمه منذ سنوات طويلة، دون أن يعرف أسباب ذلك.

وأكد النجم الفلسطيني، أن ما قيل عنه عن عدم إلقائه السلام على “دنيا بطمة”، في إحدى الحفلات، غير صحيح.

وأشار “العساف”، أنه التقى بالفنانة المغربية عدة مرات بعد هجومها عليه، وألقى السلام عليها.

وفي ذات السياق، أبدى “محمد عساف”، عن إعجابه الشديد بصوت “دنيا بطمة”، وأكد أنه لا يوجد من طرفه أي مشكلة ضدها.