بعد هجوم شرس من حزب لوبان.. ماكرون يدافع عن مزدوجي الجنسية

ندد رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بشدة اليوم الجمعة من بروكسل بـ “الخطاب غير المقيد”. الذي صدر في الأيام الأخيرة أو “العنصرية” أو “معاداة السامية”، مع اقتراب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وتحدث إيمانويل ماكرون في وقت مبكر من اليوم الجمعة على هامش القمة الأوروبية في بروكسل. وتحدث ضد التعليقات التي أدلى بها في الأيام الأخيرة مسؤولو التجمع الوطني بشأن مزدوجي الجنسية.

ويقترح الحزب اليميني المتطرف، الذي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد 30 جوان. حظر بعض الوظائف “الحساسة” لحاملي الجنسية المزدوجة.

وعلى قناة BFMTV، أشار نائب حزب التجمع الوطني روجر تشودو إلى أن الوزراء المستقبليين. قد يتأثرون بهذا الإجراء. وهو «رأي شخصي» لا يلزم حزبه، على حد تعبيره.

“لقد بنيت فرنسا على يد شخصيات عظيمة. وأذكر أنه من بين الممثلين المنتخبين الأوائل للجمهورية. كان هناك أشخاص غير فرنسيين هم الذين صنعوا جمهوريتنا (…) لكي أستطيع أن أقول. إن اليوم هو انحلال العقول والضمائر” أعلن إيمانويل ماكرون: “لا أستطيع حلها ولن أحلها أبدًا مهما حدث”.

ويستحضر رئيس الجمهورية “الخطاب غير المقيد” الذي ساد في الأيام الأخيرة. أو “العنصرية” أو “معاداة السامية”، مع اقتراب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

ويصر إيمانويل ماكرون: “يجب أن نشعر بالغضب. إنه ليس مجرد تصويت، بل هو إمكانية العيش معًا”.

وقال “جميع النساء والرجال الذين هم في بلادنا فرنسيون. والذين لديهم جنسية أخرى بسبب تاريخ عائلاتهم. لأن تاريخ الحياة، لأن اختيارات الحب أو الحياة المهنية هي التي جعلت الأمر كذلك. يجب علينا، ألا ننسى شعارنا. هذه هي فرنسا، وستظل كذلك دائمًا».