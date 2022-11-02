بعد هدفه العالمي أمام لوريون.. عطال ينال الاعتراف في “الليغ 1”

نال النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، الاعتراف في الدوري الفرنسي بعد تألقه مع فريقه نيس.

حيث تواجد الظهير الأيمن للخضر في التشكيلة المثالية للجولة الـ13 من الليغ 1 بعد تسجيله هدف عالمي أمام لوريون.

وتواجد أيضا في التشكيلة الأساسية التي نشرها الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عديد النجوم.

حيث ضمت أسماء ثلاثي فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، نيمار وماركو فيراتي.