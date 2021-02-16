بعد هدفه العالمي.. أوناس يُثير الجدل

أثار الدولي الجزائري، آدم أوناس، جدلا كبيرا داخل ناديه الجديد كروتوني، بعدما ألمح بأنه سيغير الأجواء، بنسبة كبيرة، بعد نهاية الموسم.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “سكاي سبورتس” قائلا :”صراحة لا أدري أين سألعب الموسم القادم”.

ليستدرك فيما بعد :”علينا عدم إستباق الأحداث، أنا حاليا مع كروتوني، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي معه”.

وواصل :”عندما ينتهي الموسم، سأقرر مصيري، ولكن قبلها علي المُساهمة في تحقيق الفريق لنتائج إيجابية”.

يُذكر بأن اليساري الساحر، سجل أول أهدافه في الكالتشيو، هذا الأسبوع، وبطريقة عالمية في شباك ساسولو.