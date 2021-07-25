بعد هدفه العالمي.. بن رحمة يوجه رسالة قوية لمدربه !

تمكن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” من تسجيل هدف عالمي في شباك سلتيك في مباراة ودية أجراها نادي “وست هام”، حيث تلاعب بدفاع السلتيك وأسقط المدافع والحارس في لقطة واحدة قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وكان “بن رحمة” قد أكد في وقت سابق عزمه على تقديم موسم كبير مع “الهامرز” والبداية ستكون قوية وهذا ما أكده في ثاني المباريات الودية التي شارك فيها رفقة فريقه، كما أن “مويز” منحه ثقة أكبر وسيعول عليه كثيرا هذا الموسم.

في نفس السياق، أبدى الإنجليزي “أولي واتكينز” نجم “أستون فيلا” إعجابه بالهدف الذي سجله بن رحمة معلقا عليه: “هدف عادي من بن رحمة” في إشارة إلى أنه دائما ما يبدع، فاللاعب واتكينز كان زميل الجزائري في نادي برينتفورد.