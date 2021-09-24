بعد هروب 3 لاعبين.. منتخب المغرب يعيش فضيحة في إيطاليا

يعيش المنتخب المغربي لكرة الطائرة، لفئة أقل من 21 عاما، على وقع فضيحة كبيرة في إيطاليا، وذلك بعد فرار ثلاث عناصر منه، بمجرد الوصول لمدينة ميلانو.

وأصدرت الجامعة الملكية لكرة الطائرة، بيانا كشفت فيه بأن العناصر المعنية بالأمر، تحصلت على جوازات سفرها، لتهرب من المطار تجاه وجه مجهولة، واصفة ما حدث بـ”الفضيحة”.

وتم منح المعلومات الخاصة بـ”الفارين” للسلطات الإيطالية، من أجل القبض عليهم في أقرب الآجال الممكنة، خاصة وأن ما حدث لا يعتبر بالأمر الجديد على الرياضيين المغاربة، بإعتبار أن ملاكمين شابين سبق وأن قاما بنفس التصرف في شهر أفريل الماضي فقط.