بعد هزيمة الشبيبة.. الجيش الملكي يُجدد الثقة في المُدرب فاندنبروك

جددت إدارة فريق الجيش الملكي المغربي الثقة في المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك رغم الهزيمة أمام شبيبة القبائل.

وكشف موقع “كووورة” العربي أنه إزاء موجة الانتقادات والتشكيك التي تطال المدرب، فقد حظي المدرب بالدعم المطلق والثقة من مسؤولي النادي في كفاءته.

وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة الإياب رغم اجتياز مرحلة سيئة مطلع الموسم الحالي بالدوري إذ انتصر في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات.

وفاز فريق شبيبة القبائل بالمغرب يوم السبت بهدف يتيم دون رد في لقاء الذهاب من الدور التمهيدي لكأس الكاف.