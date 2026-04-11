بعد هولندا.. “الخضر” يخوضون ودية ثانية قبل المونديال

سيكون المنتخب الوطني، على موعد مع خوض مباراة ودية ثانية، خلال شهر جوان المقبل، قبل أيام فقط عن انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، المقررة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكانت “الفاف” قد أعلنت في وقت سابق، عن برمجة لقاء ودي بين “الخضر” والطواحين الهولندية. بتاريخ الـ 3 جوان المقبل، على ملعب “فينورد روتردام”.

قبل أن يكشف رئيس الاتحادية، وليد صادي، اليوم السبت، على هامش الجمعية العامة العادة. أن المنتخب الوطني، سيخوض ودية ثانية شهر جوان، وبالضبط يوم الـ 10.

مشيرا إلى أن المباراة الودية ستجري بمدينة “كنساس سيتي” الأمريكية، أين سيقيم “الخضر” خلال خوضه المونديال.

كما أوضح وليد صادي، أن المنافس سيتم الكشف عن هويته لاحقا. مكتفيا بالتأكيد على أنه لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ويدشن المنتخب الوطني، مشواره في المحفل العالمي، في الـ 17 جوان 2026. بمواجهة الأرجنتين، بداية من الساعة 03:00 صباحا بتوقيت الجزائر.

قبل مواجهة الأردن، في الجولة الثانية يوم الثلاثاء الـ 22 جوان، عند الساعة 04:00 صباحا، واختتام دور المجموعات يوم الأحد، الـ 28 من الشهر ذاته، بمواجهة منتخب النمسا، عند الساعة 03:00.