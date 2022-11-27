بعد هيفاء وهبي.. أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة

وقعت النجمة السورية أصالة نصري، في فخ الإضاءة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مفاجأة لها بدت بملامح مختلفة.

ويبدو أن الاضاءة في الصالة المخصصة للصحافة في حفلات موسم الرياض لا تساعد النجوم في الحصول على أفضل صور لهم.

فبعد أن تعرضت الفنانة هيفا وهبي لموقف صادم بهذا الخصوص وتم التقاط صور لا تمت لها بصلة. ها هي الفنانة السورية أصالة تقع بالفخ نفسه.

وتفاعل الجمهور مع الصور وأكدوا على أن صور أصالة تؤكد صحة كلام هيفا وهبي والبعض رأى أن هناك من يتعمد استخدام التطبيقات لجعل صور النجمات سيئة.

خصوصا وأن أصالة بدت في الحفل في غاية الجمال وكأنها شخص آخر غير الذي ظهر في صور صالة الصحافة المسربة.