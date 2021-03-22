بعد ورود معلومات تفيد تسببه بالجلطات والوفاة.. أسترازينيكا تدافع عن لقاحها

أكدت شركة أسترازينيكا، اليوم الاثنين، أن لقاحها فعال بنسبة 80% لمنع إصابة المسنين بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم.

وقالت إنه فعال بنسبة 79% في منع حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموما.

بينما تبلغ نسبة فعاليته 100% لجهة منع الإصابة بدرجة خطيرة، وتطور الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى.

ويذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدام اللقاح في تطعيم المسنين، نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة.

كما علّقت دول عدة استخدامه في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية المخاوف من احتمال تسببه بجلطات.