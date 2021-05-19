بعد وفاة إمرأة.. 6 سنوات سجنا نافذا لطبيب جراح وزوجته طبيبة نساء بمستشفى الباز في سطيف

أدانت اليوم محكمة سطيف بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق طبيب جراح وزوجته مختصة في أمراض النساء والتوليد.

بالاضافة الى تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة النساء والولادة بمستشفى الام والطفل بالباز بسطيف.

وجاء الحكم بعد تورطهم في وفاة امرأة تقطن بمدينة العلمة أجريت لها أربع عمليات جراحية في ظرف تسعة أيام.

خاصة وأنه تم تحويلها من عيادة خاصة إلى مستشفى الام والطفل بالباز بسطيف من غير صفة قانونية نتيجة تعقد حالتها الصحية.

وتعرضت الضحية إلى عملية نزع كيس بالمبيضين باستعمال المنظار واصابة امعائها بجروح بإحدى العيادات الخاصة وسط مدينة سطيف.

كما أثبتت المحكمة تستر رئيس مصلحة النساء والولادة بمستشفى الام والطفل بالباز عن القضية لعدم إخطاره لإدارة المستشفى وسماحه لطبيب خاص بأن يستعمل مرفق عمومي صحي لاجراء عمليات جراحية متالية.

وقدمت إدارة المستشفى شكوى رسمية ضده بتأسسها كطرف مدني في ديسمبر 2020، بعد ايداع اهل الضحية شكوى رسمية لدى المدير العام للمستشفى الجامعي عطوط عبد الرحما.

وكان وكيل الجمهورية قد أمر السلطات الأمنية بفتح تحقيق معمق حول الوقائع التي تناولها موقع “النهار أليتم التوصل إلى الحقائق والحكم بالسجن على المتسببين في الوفاة.