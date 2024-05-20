بعد وفاة الرئيس الإيراني.. إجتماع طارئ لمجلس الوزراء

بدأ قبل دقائق الإجتماع الطارئ لمجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني “محمد مخبر”.

ویأتي الاجتماع الطارئ هذا بعد استشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي. ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم إفتتاح سد “قيز قلعة سي” مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.