بعد وفاة السبسي.. تقديم موعد الإنتخابات الرئاسية التونسية

صرح رئيس الهيئة العليا للإنتخابات، في تونس، “نبيل بفون”، اليوم الخميس، بأنه سيتم تقديم الإنتخابات الرئاسية، إلى أجل أقصاه 90 يوما.

وجاءت تصريحات “نبيل بفون”، لإذاعة “موزاييك أف أم”، بعد إعلان الرئاسة التونسية، عن وفاة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بعد تعرصه لوعكة صحية.

وقال رئيس هيئة الإنتخابات: “الأجندة الإنتخابية، ستعدل وفقا للظرف الذي تعيشه تونس، بعد وفاة رئيس البلاد، وذلك مبدئيا، بتقديم الإنتخابات الرئاسيةّ، في أجل اقصاه 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور”.

وأضاف ذات المتحدث: “نحن مطالبون بإجراء الإنتخابات الرئاسية، في ظرف 90 يوما، وبالتالي لا يمكننا إجراؤها يوم 18 نوفمبر، بل يجب تقديم موعدها”.

وذكر “نبيل بفون”، أن أعضاء الهيئة، سيجتمعون لاحقا، للتباحث حول الأجندة الجديدة.

و أدى رئيس البرلمان التونسي، “محمد الناصر”، منذ لحظات، اليمين الدستورية، لتولي منصب رئيس الجمهورية التونسية مؤقتا.