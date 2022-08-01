بعد وفاة الطفلة مريم.. غلق مسبح فندق “The best Titanic” بتيزي وزو

بعد افتتاحه في الخامس من شهر جويلية المنقضي وبعد تدشينه الرسمي يوم الخميس الفارط من طرف وزير السياحة. إهتز الفندق “ذي باست تيتانيك” التابع للقطاع الخاص والواقع بمنطقة فريحة بولاية تيزي وزو مساء أول أمس. على وقع حادثة أليمة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات تدعى مريم. حيث لقيت مصرعها داخل المسبح بطريقة مأساوية تحت أنظار الحاضرين على رأسهم الأطفال. حيث سقطت جثة هامدة بعين المكان بمنطقة الألعاب المائية “طوبوغون”.

وقد أصدرت إدارة الفندق بيانا أكدت فيه الفاجعة مقدمة تعازيها لعائلة الضحية.

وأفادت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أنّه تمّ فتح تحقيق لتحديد ملابسات المأساة التي شهدها مسبح الفندق المفتتح الخميس الماضي.

كما تم غلق مسبح فندق “The best Titanic” الخاص في بلدية فريحة شرق تيزي وزو أمام الجمهور بعد الفاجعة التي وقعت امس.

في حين أعلنت المديرية المحلية للسياحة والصناعة التقليدية أنه عقب الحادث “تمّ إرسال فريق من مفتشي السياحة على الفور إلى مكان وقوع الحادث، لجمع المزيد من المعلومات حول حيثيات القضية”.