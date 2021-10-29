بعد وفاة سرباح.. رائد القبة يُقرر خوض مُباراة الجولة الثانية بشارات سوداء

قررت إدارة فريق رائد شباب القبة بصفة رسمية خوض مُباراتهم في الجولة الثانية من القسم الثاني للهواة بشارات سوداء.

الإدارة القباوية نشرت بيانا رسميا قدمت من خلاله تعازيها الخالصة لأسرة كرة القدم الجزائرية إثر وفاة أسطورة حراسة المرمى مهدي سرباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض عضال.

وسيخوض زملاء القائد يحيى شريف مواجهة الغد أمام صفاء خميس مليانة على أرض الأخير بشارات سوداء باعتبار أن سرباح حمل ألوان الرائد في سنوات الثمانينيات.

وفي ذات البيان طالبت إدارة رائد القبة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم اقرار دقيقة صمت في كل ملاعب الجمهورية غدا السبت.