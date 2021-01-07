بعد وفاة شخص وإصابة 20 آخرين.. فتح تحقيقات معمقة في قضية نزاع بين عرشين بتيارت

قامت اللجنة الأمنية الولائية برئاسة والي تيارت بالتنقل إلى بلدية عين دزاريت بعد الشجار الذي وقع بين عرشين.

وحسب بيان للمصالح الولائية، فقد نشب شجار بين عرشين حول قطعة أرض خلّف وفاة شاب وجرح 20 آخرين من كلتا العائلتين.

وأضاف البيان، أن كل الجرحى غادروا المستشفيات، مضيفا أن قطعة الأرض الفلاحية هي محل نزاع قضائي منذ سنوات.

وأوضح المصدر، أنه تم فتح تحقيق معمق لتحديد الأشخاص المتسببين في الحادثة مع توقيف مجموعة أشخاص تسببوا في الشجار.

كما تم وضع جهاز أمني وقائي بالمنطقة وتأمين النقاط الحساسة لتفادي أي إنزلاقات.

وقد تم إرسال لجنة صلح بين الطرفين مكونة من مدير الشؤون الدينية ومجموعة من الائمة العقلاء والاعيان لتهدئة الاوضاع.

كما أصدر الوالي أمر بعدم إستغلال الأرض محل النزاع ما دامت العدالة لم تفصل بعد في القضية.