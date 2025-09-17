بعد وفاة طفلين بداء الكلب.. وزير الصحة يتنقل إلى أم البواقي

يقوم اليوم الأربعاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد الصديق آيت مسعودان، بزيارة إلى ولاية أم البواقي.

وفي أول خرجة له بعد تنصيبه وزيرا للصحة، سيقوم الوزير بالإطلاع على الأوضاع بولاية أم البواقي. خاصة بعد تسجيل إصابات بداء الكلب ووفاة طفلين بسبب عضة كلب.

وأعلنت مصالح ولاية أم البواقي في بيان لها، عن تشكيل خلية متابعة بعد تسجيل وفاة طفلين جراء تعرضهما لعضة كلب. لمتابعة هذه الوضعية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والفورية.

وتتشكل الخلية من المفتش العام للولاية، ممثلي المصالح الأمنية، مدير الصحة والسكان. بالإضافة كذلك إلى مدير التقنين والشؤون العامة، مدير البيئة، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الدائرة، ورئيس المجلس الشعبي لبلدية أم البواقي.

للإشارة، فقد سجلت ولاية أم البواقي، حالات أصيبت بداء الكلب، أين توفي الطفل نذير بوزيد ذو ال12 سنة الذي تعرض لهجوم من طرف كلب مسعور. أحدث به إصابات خطيرة على مستوى الرأس والعين وبعد أيام ساءت حالته الصحية. أين نقل إلى مستشفى قسنطينة ثم حوّل إلى مستشفى محمد بوضياف حيث وافته المنية.

كما توفي الضحية الثانية يدعى “علاش محمد”، مقيم بقرية بئر خشبة بلدية أم البواقي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وافته المنية أمس بمستشفى قسنطينة بعدما حوِّل من مستشفى محمد بوضياف.

