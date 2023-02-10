بعد وفاة عامل بناء جزائري.. محاكمة 7 رجال و3 شركات في فرنسا

مثل7 رجال وثلاث شركات بناء، أمام محكمة بوبيني في فرنسا، بعد وفاة عاملين غير مسجلين من بينهم جزائري.

وتعود الوقائع إلى عام 2019. في موقع بناء في إبيناي سور سين، حيث أدى سقوط عاملين غير مسجلين من الطابق 18 إلى وفاتهما. من بينهما كمال.ب، مواطن جزائري يبلغ من العمر 34 عامًا.

وسقط العاملان عندما كانا يعملان على الجدران الخارجية للطابق الثامن عشر من المبنى.

منذ 30 جانغي ، مثل عدة أشخاص أمام محكمة بوبيني ، المسؤولة عن هذه القضية. والتي تحاول تحديد مستوى مسؤولية سبعة رجال وثلاث شركات ، في وفاة هذين العاملين غير الموثقين وغير المتمرسين.

وطالبت النيابة في بداية شهر فيفري الجاري، بإدانة المتهمين الذين حوكموا بتهمة القتل العمد والعمل الخفي. بأحكام تصل إلى ثمانية أشهر في السجن. وغرامة قدرها 150 ألف يورو.

وخلال هذه المحاكمة ، أمام القاضي ، قام هؤلاء الرجال المسؤولون عن موقع البناء المعني بلوم بعضهم البعض في هذا الحادث.

وحسب ما نقله محامي الدفاع للصحافة الفرنسية، أنه سيتم تسليم المداولات في هذه القضية في 4 أفريل 2023.