بعد وفاة نجله.. جورج وسوف يفكر في الاعتزال

كشف مصدر مقرب من النجم السوري، جورج وسوف، أنه يفكر في اعتزال الغناء، بسبب شعوره البالغ بالحزن، عقب وفاة نجله وديع.

وتداول عدد من الإعلاميين في لبنان أنباءً عن نية النجم جورج وسوف اعتزال الغناء والفن بعد وفاة نجله وديع حزناً عليه.

وحسب موقع “سيدتي نت”، فإن جورج وسوف يشعر بأنه غير قادر على الغناء مجدداً بعد رحيل نجله وديع.

وتحدث وسوف مع أكثر من شخص حول قرار الاعتزال، ما تسبب في تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات الموقع، فإن جورج وسوف سيخلوا إلى نفسه عقب انتهاء مراسم العزاء اليوم السبت.

وبعد مرور 40 يوماً على وفاة وديع جورج وسوف، وانتهاء فترة الحداد، سيأخذ جورج وسوف قراره النهائي. ولو استقر على الاعتزال، سيدعو لمؤتمر صحفي لإعلان القرار وأسبابه.

وتُوفي وديع جورج وسوف يوم الجمعة الماضية بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بمضاعفات عملية قص المعدة.