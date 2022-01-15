بعد وفاة والدها ابنتي تغير سلوكها

أنا سيدة ترملت منذ حوالي سنة لي ثلاث أطفال ابنتي الصغرى صاحبة الـ10 سنوات تأثرت جدا من الناحية النفسية إثر وفاة والدها علما أنها كانت تحبه كثيرا أصبحت أكثر عنادا عادتها صارت سيئة تستعمل الكذب وتتصرف معنا بعنف .

لكنها مشيئة الله ولا حول ولا قوة لنا سوى الصبر أولادي الكبار الحمد لله لا أجد معهم أي صعوبة أما هي فانا قلقة جدا لحالها فكيف أعيد تقويم تصرفاتها؟

السيدة صفية من الغرب

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أقدر جدا ما تمرين به لكن لا داعي للتوتر المبالغ فيه الذي يجعلك لا تحسنين التصرف وأنت ذكرت سبب تصرفاتها تلك،

قالت أنها كانت تحبه وكانت قريبة جدا منه وهي الآن بحاجة لأن تشعر أنها في نفس دائرة الأمان الذي كانت محاطة به في وجود والدها،

بعد وفاة والدها ابنتي تغير سلوكها

امدحيها واحتضنيها وأشعرها بالحب فمن المؤكد أن وفاة والدها ترك تأثيرا نفسيا سلبيا عليها،

فمن المؤكد أن وفاة والدها ترك تأثيرًا نفسيًا سلبيًا عليها، لكن احذر بالإفراط في الاهتمام حتى لا تصبح هذه التصرفات السيئة عادة فيها، فالتجاهل أحيانا يساعد الطفل على ترك تلك العادات

حاولي أن تشغلي وقتها بأي نشاط تحبه حتى تشغلي تفكيرها وتقحميها في جو مغاير تجد من خلاله متعة وراحة أكثر،

عليك بسرعة التوجه إلى طبيب نفساني، يساعدك أكثر على إيجاد سبل إخراجها من هذه الحالة.

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