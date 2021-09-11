بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تعود إلى التمثيل

أعلن الممثل المصري عمرو وهبة، عن عودة الممثلة المصرية دنيا سمير غانم إلى التمثيل، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب مرض ثم وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكشف الفنان في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية على هامش احتفاله بعرض فيلم “ماكو”، إنّه يستعد لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل “عالم موازي“، من بطولة دنيا سمير غانم.

للإشارة، فقد كان من المفروض عرض مسلسل “عالم موازي”، موسم رمضان الماضي قبل أن يتوقف التصوير بسبب إصابة أبطال المسلسل بفيروس كورونا، ومنهم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

ومسلسل “عالم موازي”، من بطولة دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، والراحلة دلال عبد العزيز، وأوتاكا، ومن تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

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