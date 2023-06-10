بعد وفاتها.. العثور على 32 ألف دولار بمنزل متسولة!

تم العثور داخل منزل كانت تعيش فيه إحدى المتسولات في مصر، على مبلغ ضخم، بعد وفاتها بقرابة 10 أيام.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في مصر، مقطع فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه مصري “صرف”، بمكان سكن المعنية.

و”خيرية .ع.ع”، شهرتها “غوايش”، هي إحدى المتسولات في مركز الوقف التابعة لمحافظة قنا، وفارقت الحياة منذ نحو 10 أيام.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المتسولة كانت دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول.

وتمكنت المتسولة، من جمع ثروة كبيرة من المال عن طريق التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه.

وعقب وفاتها، تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، فيما تبين أن الحوش الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالي بالمجان.

وبين أهالي الوقف أنه تم العثور على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من “الفكة”، داخل المكان الذي كانت تعيش فيه.

وقام الأهالي، بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة “4 سيدات ورجل”، تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز.