بعد وفاته.. عائلة الطيار أبو اليسر توجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد رمضان

وجهت شقيقة زوجة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، والذي توفي اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان.

وحملت عبير المستكاوي، محمد رمضان، سبب تدهور صحة الطيار الموقوف عن العمل، والتي أدت لوفاته اليوم.

وكتبت عبير المستكاوي: “مع السلامة يا أطيب وأحن قلب، زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر”.

وأضافت ذات المتحدثة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا رمضان قهرت الراجل وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية.. وعند الله تجتمع الخصوم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد”.

وتوفي الطيار، بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان.

وأكد محامي الطيار الراحل، إنهم مستمرون بطلب التعويض حتى بعد وفاته لأن هذا حقه.

وبدأت الأزمة بين رمضان والطيار، بسبب صورة نشرها الفنان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

واستغل رمضان صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.