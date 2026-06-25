بعد وقوع زلزالين.. الجزائر تُعزي فنزويلا وتؤكد مساهمتها في جهود الإغاثة

أعربت الجزائر عن خالص عبارات التعازي والمواساة لشعب فنزويلا الصديق، وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. على إثر الهزتين الأرضيتين العنيفتين اللتين ضربتا شمال فنزويلا وخاصة العاصمة كاراكاس. مخلفتين خسائر بشرية وأضرار مادية معتبرة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أكدت الجزائر وقوفها إلى جانب الشعب الفنزويلي الصديق وتضامنها معه في هذا الظرف العصيب. وتعبر من هذا المنطلق عن كامل استعدادها للمساهمة في جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية من أجل التعامل مع هذه الكارثة والتخفيف من آثارها.

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