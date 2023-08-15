بعد يومين من الإغلاق بسبب ثوران بركان إتنا.. إعادة فتح مطار كاتانيا الإيطالي

أعلنت السلطات المختصة في مطار كاتانيا في منطقة صقلية، وهي وجهة شهيرة للسياح الدوليين إلى إيطاليا. أن المركز قد أعيد افتتاحه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. بعد يومين من إغلاقه بسبب البركان الأكثر نشاطًا في المنطقة.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن مطار كاتانيا يوم الاثنين، نظرًا للنشاط البركاني لإيتنا والرماد البركاني. تم تعليق الرحلات الجوية حتى مساء الاثنين. وتم تمديد الإجراء حتى صباح الثلاثاء حيث لم يتحسن الوضع.

ومع ذلك ، فإن المطار يقوم الآن بتشغيل الرحلات الجوية. في الوقت المناسب تمامًا لعطلة البنك الوطني في فيراغوستو ، والتي يحتفل بها الإيطاليون على نطاق واسع.

وتوقف الثوران الآن ولكن الطرق مغطاة بالرماد ، لذا حظر عمدة كاتانيا استخدام الدراجات النارية حتى يوم الأربعاء. ولا يُسمح للسائقين بالقيادة لمسافة تزيد عن 30 كيلومترًا في الساعة.

المطار ، الذي يبعد 50 كيلومترًا عن الثوران ، يدير عادة حوالي 200 رحلة في اليوم. وغالبًا ما يتم تحويل الرحلات التي لا يمكن تشغيلها هناك إلى مطارات أخرى في صقلية.

كما تم تحويل بعض الرحلات الجوية إلى محاور أخرى في المنطقة، مثل مطاري كوميسو وباليرمو. ومع ذلك ، تم إلغاء حوالي 95 في المائة من الرحلات المجدولة في ذلك اليوم.

هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مطار كاتانيا إلى إلغاء الرحلات الجوية بسبب ثوران بركان إتنا. حيث كان نشطًا بشكل خاص في السنوات الأربع الماضية، مما اضطر المطار للإغلاق مرة كل بضعة أشهر.