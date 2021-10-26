بعد يومين من الكارثة.. والي العاصمة يقف على عملية البحث عن المفقود

تنقل والي ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى مركز قيادة العمليات للحماية المدنية بحي السوايح ببلدية السحاولة، للوقوف على عمليات البحث عن الضحية المفقود جراء السيول الجارفة السبت الماضي.

وحسب بيان لمصالح الولاية، عاين الوالي الأضرار التي خلفتها هذه الإضرابات الجوية، كما إلتقى مع المواطنين، ومن بينهم الذين شاركوا أعوان الحماية المدنية في عملية البحث.

هذا وأعلنت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء عن مواصلتها لعملية البحث عن المفقود الثالث بوادي سحاولة لليوم الثالث على التوالي.

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وجندت وحدات الحماية المدنية كافة الوسائل المادية والبشرية وكذا غطاسين من أجل مواصلة البحث عن الشخص الثالث المفقود منذ ليلة السبت الفارط.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد عثرت على جثة إمرأة بالغة من العمر 58 سنة أول أمس الأحد. فيما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية أخرى تعود لرجل ومن المرجح أن يكون شقيق المرأة الضحية.

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