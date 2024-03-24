بعد يومين من هجوم موسكو.. الروس ما زالوا يبحثون عن عائلاتهم 

بعد أقل من يومين بقليل من الهجوم، الذي خلف ما لا يقل عن 133 قتيلاً يوم الجمعة 22 مارس. في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، لا يزال الروس يبحثون عن أحبائهم. الذين كانوا موجودين في قاعة مدينة كروكوس، لكنهم يحاولون الحفاظ على الأمل.

ومنذ يوم السبت، أي اليوم التالي للهجوم، توافد مئات الروس، وأقارب المفقودين. على مركز إغاثة أقيم في كراسنوجورسك، إحدى ضواحي موسكو، حيث وقع الهجوم.

قال رجل لم يحدد اسمه لقناة BFMTV، “ابنتي كانت حاضرة في الحفل. ومنذ ذلك الحين لم أتلق أي أخبار عنها لا شيء يمكن أن يساعدني”.

وقال أندريه يميليانينكو، وهو قريب آخر يشعر بالقلق: “ذهبت زوجتي ووالداها إلى الحفل. ولم يكن لدي أي معلومات منذ ذلك الحين، ولا أستطيع الاتصال بهم”.

وفي الموقع، يقوم المتطوعون بالاتصال هاتفياً بالمستشفيات لمحاولة التعرف على المصابين وتحديد أماكنهم.

ولكن بعد أقل من 48 ساعة من الهجوم، لا تزال قائمة الأشخاص الذين كانوا موجودين في قاعة الحفلات الموسيقية. وقت إطلاق النار غير مؤكدة إلى حد كبير.

وقال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو للصحفيين “أطباء موسكو ومنطقة موسكو يقاتلون من أجل حياة 107 مرضى من مواطنينا”.

إذا بقي العديد من الروس دون معرفة مكان أحبائهم، فذلك لأن تطهير مكان الهجوم. الذي أصابه حريق ربما يكون متعمدًا بعد إطلاق النار، لا يزال بعيدًا عن الاكتمال. وبالتالي فإن العديد من الجرحى أو القتلى في الهجوم لا يزالون تحت أنقاض قاعة مدينة كروكوس.

ويوضح رئيس وحدة البحث والإنقاذ أندريه تومانوف أن “أعمال الطوارئ جارية لإزالة الأنقاض”.

وصباح الأحد، تم التعرف على 29 ضحية فقط، بينما تم انتشال 20 آخرين من تحت الأنقاض.

ويعمل رجال الإنقاذ ليلًا ونهارًا لمحاولة العثور على ناجين محتملين في الوقت المناسب. ومن المنتظر أن يستغرق البحث “عدة أيام” أخرى، بحسب حاكم المنطقة.